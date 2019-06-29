غرفة المدينة المنورة تدشن فعاليات منتدى الامتياز التجاري باستراتيجيات صناعة الفرنشايز في المملكة

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دشنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم فعاليات منتدى الامتياز التجاري للجلسات الحوارية بالمعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م بورقة عمل عن الامتياز التجاري في المملكة مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وألقى في بداية حفل التدشين أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله بن أحمد أبو النصر كلمة رحب فيها بالحضور ، مشيدا بتضافر جهود القطاعين العام والخاص للاستفادة المثلى من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ، مبينا أن الامتياز التجاري يكتسب أهميته كنشاط يحمل في طياته تجربة قائمة في الأسواق ولها سمعتها ورواجها ويفتح آفاقا واسعة لتشجيع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق الفرنشايز .

وقال إن المعرض العالمي للامتياز التجاري أحد أهم مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة المبنية على تعزيز الميزة النسبية والتنافسية للمدينة المنورة من خلال إعداد نماذج أعمال وحلول اقتصادية تعزز موجهات الاقتصاد التشاركي بإطلاق العديد من المنصات الالكترونية كمنصة الاستثمار ومنصة المحتوى المحلي ومنصة الخبراء والعديد من المبادرات لتصبح منطقة المدينة المنورة وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى دور المعرض في تعزيز ثقافة الامتياز التجاري ، مقدما شكره للشركاء الحكوميين والشركة المنظمة والرعاة والخبراء والمختصين والشركات العارضة مساهمتهم القيمة في إنجاح المعرض.

عقب ذلك ألقت المدير التنفيذي لمعرض الامتياز التجاري عبير جليح ذكرت من خلالها أن الأبعاد الثلاثة تعمل لأن تكون لها بصمة خاصة لصنع عالم جديد في صناعة الفرنشايز، مشيرة إلى أن منصة الامتياز التجاري مبادرة وطينة في المنطقة الشرقية وأنهم يتطلعون لأن يسهم المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمدينة المنورة في تطوير العلامات التجارية المحلية والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وفقا لموجات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م ، ثم قدمت بعد ذلك أخصائي الامتياز التجاري (منشآت) الجوهرة بنت فهد بن جغيمان ورقة عمل عن الامتياز التجاري في المملكة معددة إسهامات منشآت من خلال منتديات ومعرض الامتياز التجاري.

وبينت أن احتضان المنطقة الشرقية لمنتدى منشآت للامتياز التجاري في الربع الثاني من العام المقبل يضم ٣٠٠ عارض محلى ودولي بالإضافة للفعاليات المصاحبة حيث تطمح “منشآت” إلى تطوير ٢٠ علامة محلية وطرح العديد من المبادرات الإستراتيجية ، كما تحتوي منصة الامتياز التجاري بالمملكة على ٢٠٠ فرصة وطنية وعالمية.