“صحة الرياض” تنهي شهادات المشاركة في الحج لمنسوبيها

الرياض - شاجع الدوسري

بمتابعة المدير العام لصحة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، أنهت إدارة تخطيط الموارد البشرية بصحة الرياض ، ممثلة في لجنة الحج تجهيز شهادات المشاركة في الحج للمرشحين من منسوبيها .

حيث قامت اللجنة بفرز شهادات المشاركين في حج هذا العام 1440 ، وذلك استعداداً لتسليمها إبتداءً من صباح يوم الأحد بإذن الله .

ودعت “صحة الرياض” المرشحين من منسوبيها لاستلام شهادات ترشيحهم ، وذلك استعدادا للمشاركة في شرف خدمة ضيوف الرحمن .