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“صحة الرياض” تنهي شهادات المشاركة في الحج لمنسوبيها

“صحة الرياض” تنهي شهادات المشاركة في الحج لمنسوبيها

منطقة الرياض

“صحة الرياض” تنهي شهادات المشاركة في الحج لمنسوبيها

“صحة الرياض” تنهي شهادات المشاركة في الحج لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=745705
الرياض - شاجع الدوسري
بمتابعة المدير العام لصحة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ،  أنهت إدارة تخطيط الموارد البشرية بصحة الرياض ، ممثلة في لجنة الحج تجهيز شهادات المشاركة في الحج للمرشحين من منسوبيها .
حيث قامت اللجنة بفرز شهادات المشاركين في حج هذا العام 1440 ،  وذلك استعداداً لتسليمها إبتداءً من صباح  يوم  الأحد  بإذن الله .
ودعت “صحة الرياض” المرشحين من منسوبيها  لاستلام شهادات ترشيحهم ، وذلك استعدادا للمشاركة في شرف خدمة ضيوف الرحمن .

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