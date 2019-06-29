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“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”

“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”

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“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”

“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”
http://almnatiq.net/?p=745714
المناطق - الرياض

تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة غداً, مؤتمراً صحفياً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تعلن خلاله إطلاق “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”.
وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبين وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام, الكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سبق لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة.

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