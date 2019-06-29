جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة و “الأخيرة” من المقبولين

الدمام _ منال الدوسري

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس عن الدفعة الثالثة (الأخيرة) من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/1441هـ

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “تحقق من حالة الطلب” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء 29/10/1440هـ الموافق 02/07/2019م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، مع تمنياتنا للجميع دوام التوفيق والنجاح.