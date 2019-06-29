احدث الأخبار

مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة و “الأخيرة” من المقبولين
أبرز المواد
 مقتل وجرح خمسة مدنيين إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والجوف
أبرز المواد
 “هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”
أبرز المواد
 تقرير أمريكي: على واشنطن تصعيد الضغوط على طهران للنهاية.. والمفاوضات يجب أن تشمل كافة التهديدات الإيرانية
أبرز المواد
 مجلسا الشورى والنواب في مملكة البحرين يصدران بيانًا حول تعمد النظام القطري التدخل السافر في الشأن البحريني
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تنهي شهادات المشاركة في الحج لمنسوبيها
منطقة الرياض
 ولي العهد يلتقي بالرئيس المصري على هامش قمة العشرين
أبرز المواد
 غرفة المدينة المنورة تدشن فعاليات منتدى الامتياز التجاري باستراتيجيات صناعة الفرنشايز في المملكة
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تكثف أعمالها لمعالجة التشوه البصري باستهداف 15 مظهراً في مختلف المناطق
أبرز المواد
 جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل تعلن عن فتح باب القبول في خمسة برامج للدراسات العليا
منطقة القصيم
 رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي بعدد من رؤساء أندية حائل بحضور سمو نائب أمير المنطقة
أبرز المواد
مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة

مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة

أبرز المواد
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة و “الأخيرة” من المقبولين

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة و “الأخيرة” من المقبولين

أبرز المواد
مقتل وجرح خمسة مدنيين إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والجوف

مقتل وجرح خمسة مدنيين إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والجوف

أبرز المواد
“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”

“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”

أبرز المواد

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة و “الأخيرة” من المقبولين

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة و “الأخيرة” من المقبولين
http://almnatiq.net/?p=745720
الدمام _ منال الدوسري

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس عن الدفعة الثالثة (الأخيرة) من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/1441هـ

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “تحقق من حالة الطلب” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء  29/10/1440هـ الموافق 02/07/2019م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، مع تمنياتنا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

روابط ذات صلة

مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة

مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة
مقتل وجرح خمسة مدنيين إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والجوف

مقتل وجرح خمسة مدنيين إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والجوف
“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”

“هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*