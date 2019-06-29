صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة

المناطق _ عسير

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الصحة العامة عن انطلاق حملة التطعيم بلقاحي الحمى المخية الشوكية و الإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء شعيرة الحج والمشاركين في برنامج الحج للعام 1440 هـ ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 27 شوال 1440 هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن التطعيمات اللازمة ستكون متوفرة في 127 منشئة صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على جميع محافظات منطقة عسير .

وأهاب آل شايع بجميع الراغبين في أداء فريضة الحج و المشاركين في الحج ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافِ من التوجه للمشاعر المقدسة (عشرة أيام في المتوسط) و ذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل ، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.