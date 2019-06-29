احدث الأخبار

قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط
أبرز المواد
 مصرف الراجحي يعتذر لجميع مشتركيه.. وتوضيح مهم عن العطل
أبرز المواد
 صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة
أبرز المواد
 الفالح: اتفاق روسيا مع المملكة في قمة الـ 20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة
أبرز المواد
 مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة و “الأخيرة” من المقبولين
أبرز المواد
 مقتل وجرح خمسة مدنيين إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي البيضاء والجوف
أبرز المواد
 “هيئة الرياضة” تطلق غداً “برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم”
أبرز المواد
 تقرير أمريكي: على واشنطن تصعيد الضغوط على طهران للنهاية.. والمفاوضات يجب أن تشمل كافة التهديدات الإيرانية
أبرز المواد
 مجلسا الشورى والنواب في مملكة البحرين يصدران بيانًا حول تعمد النظام القطري التدخل السافر في الشأن البحريني
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تنهي شهادات المشاركة في الحج لمنسوبيها
منطقة الرياض
 ولي العهد يلتقي بالرئيس المصري على هامش قمة العشرين
أبرز المواد
قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط

قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط

أبرز المواد
مصرف الراجحي يعتذر لجميع مشتركيه.. وتوضيح مهم عن العطل

مصرف الراجحي يعتذر لجميع مشتركيه.. وتوضيح مهم عن العطل

أبرز المواد
صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة

صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة

أبرز المواد
الفالح: اتفاق روسيا مع المملكة في قمة الـ 20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة

الفالح: اتفاق روسيا مع المملكة في قمة الـ 20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة

أبرز المواد

صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة

صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة
http://almnatiq.net/?p=745732
المناطق _ عسير

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة الصحة العامة عن انطلاق حملة التطعيم بلقاحي الحمى المخية الشوكية و الإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء شعيرة الحج والمشاركين في برنامج الحج للعام 1440 هـ ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 27 شوال 1440 هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن التطعيمات اللازمة ستكون متوفرة في 127 منشئة صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على جميع محافظات منطقة عسير .

وأهاب آل شايع بجميع الراغبين في أداء فريضة الحج و المشاركين في الحج ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافِ من التوجه للمشاعر المقدسة (عشرة أيام في المتوسط) و ذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل ، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.

روابط ذات صلة

قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط

قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط
مصرف الراجحي يعتذر لجميع مشتركيه.. وتوضيح مهم عن العطل

مصرف الراجحي يعتذر لجميع مشتركيه.. وتوضيح مهم عن العطل
الفالح: اتفاق روسيا مع المملكة في قمة الـ 20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة

الفالح: اتفاق روسيا مع المملكة في قمة الـ 20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*