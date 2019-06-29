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قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط

قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط
http://almnatiq.net/?p=745741
المناطق - الرياض

رصد تقرير لأبناء قبيلة بني ثابت في محافظة النماص بمنطقة عسير، وهم يحافظون على موروث وعادات نادرة تعود لأكثر من 300 عام، إذا تزوج أبناءها وبناتها مقابل مهر قدره ريالان فقط.

واستعرض التقرير الذي أذيع على قناة MBC، والذي قال فيه عدد من أبناء قبيلة بني ثابت إن هذه العادة تهدف إلى تسهيل وتيسير الزواج بين أبناء وبنات القبيلة، وهي معاهدة بين قرى بني ثابت الست، تمتد إلى أكثر من 300 سنة.

وأضاف أبناء القبيلة أن نسبة العنوسة والطلاق في قرى القبيلة الست لا تُذكر، وهي الأقل في جميع مناطق المملكة، وكان لهذا الموروث أثر كبير بين أفراد القبيلة، مؤكدين أنهم سيورّثونه لأبنائهم كما ورثوه.

ولم يتوقف تيسير الزواج بين أفراد هذه القبيلة عند هذا الحد، إذ إن القبيلة لديها عادات وتقاليد تساهم في التسهيل أيضا على الزوج، وهي عدم تكليفه في حفل الزفاف ومراسمه، حيث يُكتفى فقط بأن يولم، ولو بشاة.

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