الدفاع المدني يقتل “كوبرا” بعد أن أودت بحياة رب أسرة وإصابة إبنته

المناطق _ الباحة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمندق من قتل أفعى من نوع “كوبرا ” بعد تلقي بلاغ بوجودها داخل منزل أحد المواطنين بعد أن لدغت رب الأسرة وإبنته .

وفي التفاصيل أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي أنه في تمام الساعة 17:00 من هذا اليوم السبت الموافق 26-10-1440هـ تلقى مركز التحكم والتوجيه بلاغ يفيد بتعرض أب وإبنته إلى لدغة ثعبان في منزل بقرية مولغ بمحافظة المندق وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول لوحظ وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث بداخل المنزل حيث قامت الفرقة بعمل اللازم وإخراج الثعبان والقضاء عليه فيما تم نقل الحالات المصابة من قبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق وقد نتج عن ذلك وفاة رب الأسرة رحمة الله عليه وإصابة إبنته التي لازالت تتلقى العلاج كما تم تسليم الموقع والحالة لجهة الإختصاص.