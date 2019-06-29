شداوه تخطف كأس إمارة منطقة تبوك بالطائف

تبوك - فايز السميري

أكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أن رياضة الفروسية حظيت بإهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك من خلال مايوليه لهذه الرياضة العريقة وكافة الأنشطة المختلفة التي تلامس هوايات شباب الوطن من دعم وحرص على أنجاحها ، وما أدل على ذلك هو دعمه السنوي لهذه الرياضه ويتوجها بكأس إمارة منطقة تبوك.

جاء ذلك خلال تسليمه كأس إمارة منطقة تبوك مساء اليوم للمدرب ممدوح العلي بعد فوز الخيل “شداوه” لأبناء سالم علي العلي بالمركز الأول في الشوط الرئيسي الذي أقيم على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية في محافظ الطائف بمسافة 1650 م وزمن قدره دقيقة و٤٢ ثانية و٦٧ جزء من الثانية.

وجاء في المركز الثاني “شقراء نوف” لناصر سعد فدحان الدوسري والمركز الثالث للفرس “تهلي” للمالك تركي مهدي سلطان العامري السبيعي والمركز الرابع “مرونق” لأبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار والمركز الخامس الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.