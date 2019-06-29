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أمين عسير يشارك حملة التشجير بمنتزه المربع

أمين عسير يشارك حملة التشجير بمنتزه المربع

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أمين عسير يشارك حملة التشجير بمنتزه المربع

أمين عسير يشارك حملة التشجير بمنتزه المربع
http://almnatiq.net/?p=745760
المناطق _ عسير

شارك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي زوار منتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة حملة التشجير والتي تأتي ضمن مبادرة الأمانة لتفعيل خطة زيادة الغطاء النباتي بالمنطقة.

 وتدخل هذه الخطة في نطاق مبادرات الأمانة لزيادة المسطحات الخضراء بالمنطقة ، وامتدادا لحملات التشجير السابقة والتي تستهدف الأمانة من خلالها في المساهمة لتحقيق أهداف المبادرة وجعل منطقة عسير خضراء.

والتقى الحميدي خلال جولته في المنتزه بعدد من المواطنين حيث استمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم ومدى رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة لهم بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولة حرصا منه على قياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم وللاطمئنان على سير العمل البلدي بالشكل اللائق من خلال الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم بشكل دوري ومفاجئ.

ووجه الحميدي منسوبي بلدية أحد رفيدة بتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم على حد سواء مؤكدا بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة خصوصا وان المواطن والمقيم يستحقون منا أفضل الخدمات البلدية.

 

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