أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة

المناطق _ عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مساء يوم أمس، المشروعات التنموية التي تنفذها بلدية أحد رفيدة، يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح و عدد من قيادات الأمانة، وذلك ضمن جولاته التفقدية للبلديات للوقوف على سير العمل.

واستهل زيارته بلقاء رئيس البلدية المهندس محمد سالم الوادعي، وعدد من منسوبيها، وناقش خلال اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها، فيما اطلع على احتياجاتهم ومرئياتهم.

كما استمع لشرح تفصيلي حول المشروعات التنموية التي نفذتها البلدية في المحافظة، وسير العمل فيها والجهود التي قامت بها البلدية ونسب الإنجاز لكل مشروع.

وتوجه بعد ذلك في جولة ميدانية تفقد فيها مرافق البلدية وحديقة البلدية النموذجية والتي تعد أحد مشاريع المشهد الحضري في المحافظة وجسر الملك خالد الرابط بين مدينتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

موجها بأهمية سرعة إنجاز كل ما أوكل للبلدية من مشاريع ومبادرات مع الالتزام بالجودة في التنفيذ والرفع أولا بأول بتقارير عن سير العمل ومعالجة جميع المعوقات إن وجدت والوقوف الميداني على المشروعات من قبل البلدية لمتابعة سير العمل فيها.

وأعرب الحميدي في نهاية زيارته عن سعادته بما شاهده من عمل مميز وخطة ممنهجة من بلدية احد رفيدة للارتقاء بالخدمات البلدية، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل الجاد والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة .