احدث الأخبار

السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة
منطقة عسير
 بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي
منطقة الباحة
 الجوازات : تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر
أبرز المواد
 توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق
منطقة الباحة
 “الطائف” مدينة الورد وعروس المصايف السعودية
منطقة مكة المكرمة
 أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة
منطقة عسير
 قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير
أبرز المواد
 أمين عسير يشارك حملة التشجير بمنتزه المربع
منطقة عسير
 شداوه تخطف كأس إمارة منطقة تبوك بالطائف
منطقة تبوك
 الدفاع المدني يقتل “كوبرا” بعد أن أودت بحياة رب أسرة وإصابة إبنته
أبرز المواد
 التحالف : قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان
أبرز المواد
 قبيلة سعودية تزوج بناتها بمهر قدره ريالان فقط
أبرز المواد
السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة

السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة

منطقة عسير
بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي

بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي

منطقة الباحة
الجوازات : تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر

الجوازات : تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر

أبرز المواد
توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

منطقة الباحة

أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة

أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة
http://almnatiq.net/?p=745765
المناطق _ عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مساء يوم أمس، المشروعات التنموية التي تنفذها بلدية أحد رفيدة، يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح و عدد من قيادات الأمانة، وذلك ضمن جولاته التفقدية للبلديات للوقوف على سير العمل.

واستهل زيارته بلقاء رئيس البلدية المهندس محمد سالم الوادعي، وعدد من منسوبيها، وناقش خلال اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها، فيما اطلع على احتياجاتهم ومرئياتهم.

كما استمع لشرح تفصيلي حول المشروعات التنموية التي نفذتها البلدية في المحافظة، وسير العمل فيها والجهود التي قامت بها البلدية ونسب الإنجاز لكل مشروع.

وتوجه بعد ذلك في جولة ميدانية تفقد فيها مرافق البلدية وحديقة البلدية النموذجية والتي تعد أحد مشاريع المشهد الحضري في المحافظة وجسر الملك خالد الرابط بين مدينتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

موجها بأهمية سرعة إنجاز كل ما أوكل للبلدية من مشاريع ومبادرات مع الالتزام بالجودة في التنفيذ والرفع أولا بأول بتقارير عن سير العمل ومعالجة جميع المعوقات إن وجدت والوقوف الميداني على المشروعات من قبل البلدية لمتابعة سير العمل فيها.

وأعرب الحميدي في نهاية زيارته عن سعادته بما شاهده من عمل مميز وخطة ممنهجة من بلدية احد رفيدة للارتقاء بالخدمات البلدية، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل الجاد والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة .

 

روابط ذات صلة

السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة

السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة
أمين عسير يشارك حملة التشجير بمنتزه المربع

أمين عسير يشارك حملة التشجير بمنتزه المربع
صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة

صحة عسير تدعوا الراغبين في أداء الحج والمشاركين فيه لتلقي التطعميات اللازمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*