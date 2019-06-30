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توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

منطقة الباحة
“الطائف” مدينة الورد وعروس المصايف السعودية

“الطائف” مدينة الورد وعروس المصايف السعودية

منطقة مكة المكرمة
أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة

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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير

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توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=745781
المناطق _ الباحة
شهدت فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق توافد الزوار والمرتادين من داخل المحافظة وخارجها الذين ابدوا إعجابهم بالفعاليات ووقِفوا عند الحرفيين وبين الاركان طويلا مستمعين إلى شروحات منهم عن المهن وطبيعتها وإغراضها،
فيما واصل مسرح الطفل فعالياته بقيادة الكابتن احمد المالكي وسط حضور كبير من الأطفال والعوائل من المواطنين وأقيمت عليه العديد من المسابقات الثقافية والألعاب الترفيهية تخلل ذلك تسليم جوائز للمشاركين
ووسط توافد الزوار، وحرص القائمون في إدارة الفعاليات على استقبالهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم وتيسير حركتهم وتنقلاتهم بين مواقع الفعاليات بكل مرونة وسهولة، كما أعدت برامج متكاملة خاصة بالعائلات وتستهوي الأطفال وتستقطب اهتمامات الشباب.
واوضح منظم الفعاليات الاستاذ عبدالله الى ان فعاليات وسام البادية تهدف الى إسعاد الزوار وذلك من خلال عدة أركان متخصصة جمعت في مكان واحد ليبحر ويعبر عن ذاته بالطريقة التي يرغبها، كما حظيت أجنحة الفعاليات باهتمام أكبر من الأطفال كأجنحة الترفيه مع تميز ركن المرسم الحر والتصوير والحرف اليدوية كونه الأكثر حظوة بين الأركان
واشار الى ان عدد زوار الفعاليات يوم امس تجاوز خمسة الاف زائر.

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