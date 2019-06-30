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بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي

بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي

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بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي

بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي
http://almnatiq.net/?p=745789
المناطق _ الباحة
أشعل الفنان عبدالرحمن الطلاسي رابع حفلات ديار العز الغنائية بمهرجان صيف بلجرشي بحضور جماهيري كبير غصت به مقاعد مسرح الفعاليات فاق ٢٥٠٠ شخص.
وخاطب الطلاسي جمهوره عن روعة اجواء منطقة الباحة المعتدلة وطبيعتها الساحرة ومناظر غابتها الطبيعية الخلابة معربا عن شكره للجميع على حضورهم الحفل.
وقدم الطلاسي خلال الحفل مجموعة من أعماله الغنائية الفلكورية والشعبية شملت لون السامري ومنها اغنية “سليّم “قبل أن يشعل أجواء الحفل بأغنية “لا تضايقونه” وسط تفاعل كبير من الحضور
واختتم الطلاسي حفلته بجمله من الاغاني الوطنية التي جسدت روح الانتماءوالولاء للقيادة والتنمية التي يشهدها وطننا الغالي.

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