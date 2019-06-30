السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة

المناطق _ عسير

يعد جبل السودة، أكبر جبل في المملكة حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 9،843 قدم، وهو يحتل المركز الأول كأعلى قمة جبلية في السعودية وهو من أهم جبال المملكة وأكثرها جذباً للسياح، نظراً للطبيعية الخلابة التي حباه الله بها وإطلالته الخلابة وسيطرة الأجواء المُعتدلة عليه على مدار العام.

ويقع جبل السودة شمال غرب مدينة أبها، ويعتبر من أعلى جبال المملكة على الإطلاق، إذ يبلغ ارتفاعه 3015م عن سطح البحر، ويكتسي الجبل بغابات كثيفة من أشجار العرعر التي تُعطيه منظراً جمالياً رائعاً.

أما عن سبب تسمية هذا الجبل بالجبل الأسود فلا يزال غامضاً حتى الآن حيث يعتبر لغزاً ولكن السكان المحليين يعتقدون أن الاسم جاء من أشجار الآرار الداكنة التي تنمو في جميع أنحاء الجبل بالإضافة للغيوم الداكنة التي تلوح في الأفق فوقه.

ويبعد جبل السودة 20 كلم عن مدينة أبها، إحدى المدن الواقعة على سلسلة جبال عسير، وتكسو جبال السودة أشجار العرعر الكثيفة، مكونة غابات الجبال الخضراء في سلسلة جبال عسير، وتعيش فيها أنواع مختلفة من الحياة الفطرية في تلك المرتفعات الجبلية.

وتعد السودة أحد أهم المصايف السعودية، ذات الأجواء الباردة والممطرة في فصل الصيف، حيث تتكون السحب الماطرة على تلك المرتفعات، لتسجل نسباً أعلى في الأمطار عن غيرها حيث تسجل درجات الحرارة في مرتفعات السودة درجات حرارة تصل لـ15 درجة مئوية في شهر أغسطس الشهر الأكثر حرارة في مناطق السعودية.

ونظرا لأنه من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير يشهد منتزه “السودة” إقبال الكثير من المتنزهين والسياح من المواطنين والمقيمين إلى المنتزه خاصة بأشهر الصيف وذلك لأجوائها الساحرة ومناظرها البديعة حيث يساعد ارتفاع المنطقة في إضفاء أجواء لطيفه ومعتدلة عليها في الصيف حيث تكتظ بالعديد من الزائرين من داخل المملكة ومن وخارجها.

كما يشهد مهرجانات وفعاليات سياحية خلال الصيف.

وتوجد في الجبال مناظير مكبرة في بعض الأجزاء كمطلات لمشاهدة المناظر الرائعة لتلك الأغوار والأودية والقرى المجاورة التي تقع في سهول تهامة.

وعلى امتداد مرتفعات السودة يقع منتزه عسير الوطني وهو أول منتزه وطني على مستوى المملكة في منطقة عسير , والذي يشتمل على غابات الصنوبر والعرعر المعمر والزيتون البري والحشائش البرية الطويلة مع انتشار الطيور المستوطنة والقردة بالمنطقة كلها ساعد وجودها نسب الأمطار المرتفعة والأعلى بمنطقة عسير .

وتعتبر قرية السودة لؤلؤة سياحية نادرة، وتكثر في السودة المطلات السياحية المطلة على مشاهد طبيعية خلابة كالجبال والغابات العظيمة الخضراء المحيطة بها، وطبعًا منظر الغيوم من فوق.

وعلى مقربة من منتزه السودة تقع مجموعة من القرى التي تشكل مواقع سياحية متميزة وهي مواقع بكر، مثل قرى باحة ربيعة، والتي تضم منتزه (المحتطبة) الذي يتميز بوجود شلالات طبيعية، ومجموعة من البحيرات التي تكونت نتيجة الجريان الدائم للمياه وكذلك هطول الأمطار.

وقد تم افتتاح منتزه الملك عبد العزيز شمال السودة ويحتوي على مناظر طبيعية خلابة، وخدمات متنوعة للزائرين والسياح.