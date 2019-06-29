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الجوف.. سياحة البساتين والتاريخ والتراث

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إقبال على النزل التراثية بالقصيم في إجازة الصيف

إقبال على النزل التراثية بالقصيم في إجازة الصيف

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إقبال على النزل التراثية بالقصيم في إجازة الصيف

إقبال على النزل التراثية بالقصيم في إجازة الصيف
http://almnatiq.net/?p=745798
المناطق _ بريدة

تشهد النزل التراثية بالقصيم اقبالا من المواطنين في إجازة الصيف الذين يجدون في بيوتها الطينية والبساتين والنخيل المحيطة بها مكانا مناسبا لقضاء وقت ممتع في الإجازة.

وتتميز منطقة القصيم بوجود عدد من النزل التراثية التي تمت تهيئتها من عدد من المستثمرين، من خلال ترميم بيوت ومزارع قديمة وتزويدها بخدمات الضيافة والإقامة.

وتوفر بعض هذه النزل وسائل للترفيه مثل المسابح وركوب الخيول والدراجات وغيرها.

كما دمج بعض المستثمرين نزلهم التراثية باستراحات ريفية وزراعية تم الحصول على تراخيص لها من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في القصيم، حيث تتوسط بيوت طينية مزارع تحوي حظائر للبقر والغنم، ويقوم النزيل بتجربة فريدة في العيش في مزرعة متكاملة.

 

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