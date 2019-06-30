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سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية

سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية

أبرز المواد
جبال طويق الوجهة المفضلة لهواة السياحة الصحراوية وتسلق الجبال

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سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية

سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية
http://almnatiq.net/?p=745807
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم / ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 34 كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
// انتهى //

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