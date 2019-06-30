احدث الأخبار

المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية
أبرز المواد
 جبال طويق الوجهة المفضلة لهواة السياحة الصحراوية وتسلق الجبال
منطقة الرياض
 الجوف.. سياحة البساتين والتاريخ والتراث
منطقة الجوف
 إقبال على النزل التراثية بالقصيم في إجازة الصيف
منطقة القصيم
 السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة
منطقة عسير
 بحضور جماهيري كبير..الطلاسي يشعل مهرجان صيف بلجرشي
منطقة الباحة
 الجوازات : تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر
أبرز المواد
 توافد الزوار يُشعل فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق
منطقة الباحة
 “الطائف” مدينة الورد وعروس المصايف السعودية
منطقة مكة المكرمة
 أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة
منطقة عسير
 قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير
أبرز المواد
المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين

المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين

أبرز المواد
سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية

سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية

أبرز المواد
جبال طويق الوجهة المفضلة لهواة السياحة الصحراوية وتسلق الجبال

جبال طويق الوجهة المفضلة لهواة السياحة الصحراوية وتسلق الجبال

منطقة الرياض
الجوف.. سياحة البساتين والتاريخ والتراث

الجوف.. سياحة البساتين والتاريخ والتراث

منطقة الجوف

المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين

المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين
http://almnatiq.net/?p=745810
المناطق - واس

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد، لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين.
وشدد المصدر على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.
وأهاب المصدر في ختام تصريحه، بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

روابط ذات صلة

سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية

سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية
الجوازات : تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر

الجوازات : تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر
قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*