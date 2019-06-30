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كيم يوافق على لقاء ترمب بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

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كيم يوافق على لقاء ترمب بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

كيم يوافق على لقاء ترمب بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
http://almnatiq.net/?p=745813
المناطق - وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون وافق على لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إن الزعيمين الأميركي والكوري الشمالي سيلتقيان في المنطقة المنزوعة السلاح اليوم (الأحد).

وفي وقت سابق، قال الرئيس ترمب إن كيم يونغ-أون “يرغب كثيراً” بعقد اجتماع معه.

وقال ترمب، خلال كلمة ألقاها في سيول أمام رجال أعمال: “سنرى. إنه راغب بذلك كثيراً”، مشيراً إلى أنه يوجد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي “شعور طيب” و”علاقة جيدة”. وأضاف: “أعتقد أن (الكوريين الشماليين) راغبون بإجراء لقاء”.

وكانت كوريا الشمالية اعتبرت، السبت، أن عرض الرئيس الأميركي المفاجئ عقد لقاء مع زعيمها كيم “مثير للاهتمام”، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.

ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد مرور 4 أشهر على قمة هانوي بين ترمب وكيم، والتي باءت بالفشل لعدم إحراز أي تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، ومذّاك تراوح المفاوضات بين البلدين مكانها.

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