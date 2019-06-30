أشاد بجهود المملكة للحد من اعتمادها على النفط رئيس الوزراء الياباني لـ ولي العهد : «رؤية السعودية 2030» عملية إصلاح غير مسبوقة

المناطق - وكالات

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (الأحد)، بجهود المملكة للحد من اعتمادها على النفط، مؤكداً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعم اليابان للمملكة في خطتها الإصلاحية الممثلة في “رؤية السعودية 2030”.

وقال آبي للأمير محمد بن سلمان في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن “رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقاً لمبادرتكم”.

وأضاف:” اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها”.

من جهته أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء الياباني، حرص المملكة على تعزيز علاقاتها المميزة مع اليابان.

وقال الأمير محمد بن سلمان: “إن المملكة تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة راكتها القوية مع اليابان”.