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مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم تستقبل أكثر من 8 آلاف متقدمة

مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم تستقبل أكثر من 8 آلاف متقدمة
http://almnatiq.net/?p=745823
المناطق - بريدة

استقبلت مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم، أكثر من 8 آلاف طلبا للالتحاق ببرامج تعليم القيادة التي تم الإعلان عنها من الراغبات في استخراج رخصة قيادة، حيث بلغ عدد الملتحقات بقوائم الانتظار أكثر من ألف متقدمة خلال العشرة دقائق الأولى من فتح باب التسجيل في هذه المرحلة، وما زال باب التسجيل متاح للراغبات في الالتحاق بالمدرسة بشكل دائم، وذلك تماشياً مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة الرامية لاستيعاب جميع المتقدمات للالتحاق بالمدرسة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، أن عملية التسجيل تمت بشكل آلي، حيث تم إلحاق جميع المتقدمات إلى قوائم الانتظار حسب معيار وحيد وهو “أسبقيتهن في التسجيل”، وهذا من منطلق العدل والمصداقية والشفافية والوضوح المتبع في كافة أعمال المدرسة، مشيرًا إلى أن المتقدمة يحق لها تقديم الاعتراض على عدم قبولها في أحد برامج المدرسة إذا وجدت أن هناك من قدم بعدها وتم قبوله في نفس البرنامج التدريبي.

وأضاف “العنزي” أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعطاء المواعيد لجميع الملتحقات في قوائم الانتظار عند توفر مقاعد شاغرة في المدرسة، مؤكداً أن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المتقدمات.

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