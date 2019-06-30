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معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك

معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك

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معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك

معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=745831
المناطق - تبوك
سعيا من جامعة تبوك لتنويع التخصصات ومواكبة احتياج سوق العمل من المتخصصين في جميع المجالات ومنها تخصص اللغات المختلفة وذلك لانفتاح السوق السعودية اقتصاديا وعلميا وثقافيا على مختلف الحضارات العالمية بتعدد لغاتها واختلاف ثقافاتها والحاجة القائمة للتعامل مع ممثلي هذه الدول من الشركات الاقتصادية والتنموية والجهات العلمية والبحثية ، إضافة إلى وقوع منطقة تبوك في نطاق نيوم ومشروع البحر الاحمر ومشروع امالا هذه المشاريع الاقتصادية العملاقة والتي شملتها رؤية المملكة 2030 الطموحة وما تحتاجه هذه المشاريع من كوادر وطنية مدربة في مجالات متعددة ومن أهمها اللغات المختلفة فقد حصلت جامعة تبوك على موافقة وزارة التعليم على إنشاء معهد لتعليم اللغات في الجامعة ، وذلك بدمج مركز اللغة الانجليزية ووحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها ، تحت مسمى ( معهد تعليم اللغات ) ، ويضم الاقسام التالية :
قسم مهارات اللغة الانجليزية
قسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
قسم تعليم اللغات الاجنبية.
صرح بذلك الدكتور عبدالرحمن الفهادي عميد المعهد ، وقال إن قسم اللغات الاجنبية بالمعهد سوف يبدأ قريبا بتفعيل تعليم اللغة الصينية ، حيث سبق وأن قام وفد من جامعة تبوك بزيارة معهد هانبان (كونفوشيوس) لتعليم اللغة الصينية في بكين لاعداد برنامج تعليم اللغة الصينية ومناقشة سبل التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية ، وذلك من حيث استقطاب مدرسي لغة واعضاء هيئة تدريس متخصصين في تعليم اللغة الصينية من المعهد للبدء ببرنامج اللغة الصينية في جامعة تبوك.
وختم تصريحه بالشكر لصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المستمر للجامعات ،  ولمعالي مدير جامعة تبوك الاستاذ الدكتور عبدالله الذيابي على متابعته وحرصه على المعهد وبرامجه.

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