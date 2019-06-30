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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

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معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=745834
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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