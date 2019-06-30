احدث الأخبار

صندوق تنمية الموارد البشرية: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب “صيفي”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك
منطقة تبوك
 ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع كيم
أبرز المواد
 مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم تستقبل أكثر من 8 آلاف متقدمة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الياباني لـ ولي العهد : «رؤية المملكة 2030» عملية إصلاح غير مسبوقة
أبرز المواد
 على خلفية بدء تطبيق «العقد الموحد» .. مكاتب توقف استقدام العمالة المنزلية في المملكة
أبرز المواد
 كيم يوافق على لقاء ترمب بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
أبرز المواد
 المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية
أبرز المواد
 جبال طويق الوجهة المفضلة لهواة السياحة الصحراوية وتسلق الجبال
منطقة الرياض
 الجوف.. سياحة البساتين والتاريخ والتراث
منطقة الجوف
صندوق تنمية الموارد البشرية: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب “صيفي”

صندوق تنمية الموارد البشرية: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب “صيفي”

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد
معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك

معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك

منطقة تبوك
ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع كيم

ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع كيم

أبرز المواد

صندوق تنمية الموارد البشرية: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب “صيفي”

صندوق تنمية الموارد البشرية: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب “صيفي”
http://almnatiq.net/?p=745837
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، الذي سيبدأ تنفيذه في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ولفت “هدف”، إلى مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، حيث طرحت 23 ألف فرصة تدريبية أمام الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم في البرنامج. وجدد الصندوق دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa  .

وبين، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذو القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ “صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده
ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع كيم

ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع كيم
مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم تستقبل أكثر من 8 آلاف متقدمة

مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم تستقبل أكثر من 8 آلاف متقدمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*