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تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات

تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات

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تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات

تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات
http://almnatiq.net/?p=745864
المناطق - تبوك
تبدأ الكلية التقنية بتبوك اليوم استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441هـ ويستمر حتى الـ 12 من شهر ذي القعدة.
وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدم إِضافة إلى شروط القبول.
وأَشار المهندس البلوي إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12 تخصصًا ضمن 6 أقسام هي: قسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية – الطاقة المتجددة) وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص محركات ومركبات) وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية (تخصص مدني – عمارة – مساحة), وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص برمجيات – شبكات – وسائط متعددة) وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة – إدارة مكتبية) وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات – الصناعية والتحكم).

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