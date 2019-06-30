احدث الأخبار

الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم
أبرز المواد
 تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات
منطقة تبوك
 “الأكاديمية السعودية للطيران المدني” تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والمسار السريع
أبرز المواد
 ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم كأول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية
أبرز المواد
 سياحة الكهوف والمغارات بالمملكة .. توجهات لاستهداف السياح وتوفير فرص العمل
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب “صيفي”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 معهد لتعليم اللغات في جامعة تبوك
منطقة تبوك
 ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع كيم
أبرز المواد
 مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم تستقبل أكثر من 8 آلاف متقدمة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الياباني لـ ولي العهد : «رؤية المملكة 2030» عملية إصلاح غير مسبوقة
أبرز المواد
 على خلفية بدء تطبيق «العقد الموحد» .. مكاتب توقف استقدام العمالة المنزلية في المملكة
أبرز المواد
الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم

الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم

أبرز المواد
تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات

تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات

منطقة تبوك
“الأكاديمية السعودية للطيران المدني” تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والمسار السريع

“الأكاديمية السعودية للطيران المدني” تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والمسار السريع

أبرز المواد
ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم كأول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية

ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم كأول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية

أبرز المواد

الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم

الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم
http://almnatiq.net/?p=745867

أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، الذي افتتح الأسبوع الماضي، بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
ويعد مطار نيوم واحداً من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافياً نظراً لوقوعه على حدود 3 دول هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.
ويهدف المطار إلى أن يكون داعماً لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يُصنف مطاراً تجارياً، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 متراً مربعاً، فيما يبلغ طول المدرج 3757 متراً، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و 4 كاونترات للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام أن إنشاء مطار خليج نيوم يأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشياً مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، كما يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر خلق منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم للاستيراد والتصدير نظراً لموقعه المميز جغرافياً حيث يستطيع 70% من سكان العالم الوصول -جواً- إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

 

روابط ذات صلة

“الأكاديمية السعودية للطيران المدني” تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والمسار السريع

“الأكاديمية السعودية للطيران المدني” تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والمسار السريع
ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم كأول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية

ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم كأول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية
سياحة الكهوف والمغارات بالمملكة .. توجهات لاستهداف السياح وتوفير فرص العمل

سياحة الكهوف والمغارات بالمملكة .. توجهات لاستهداف السياح وتوفير فرص العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*