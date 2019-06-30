اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول الخليج العربي تختتم اجتماعها بالكويت

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اختتمت اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً بمقر جمعية الكشافة الكويتية أعمالها التي عًقدت برئاسة رئيس اللجنة محمد بن جاسم الدبيان ، وبحضور مستشارة معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي صالحة آل علي .

وأوضح نائب رئيس اللجنة ورئيس المكتب التنفيذي الدكتور أحمد بن ثاني الدوسري ، أن الاجتماع تدارس العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها الموافقة على تنفيذ مشروع ” شجرة الخير ” و مشروع ” محمل الخير ” دعماً لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بتشجيع العمل التطوعي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي .

كما وافقت اللجنة على العديد من البرامج والفعاليات والمناسبات ومن اهمها تنفيذ رحلات خليجية وعربية وعالمية للرواد والمرشدات بهدف الانفتاح على ثقافات العالم ونشر مبدأ التطوع بإقامة مشاريع مجتمعية خيرة وسامية ، والموافقة على تنفيذ اللقاء الخليجي الأوروبي لرواد الكشافة والمرشدات لتوطيد العلاقات والتعاون الدولي ، والموافقة على طرح المسابقة الثقافية الكشفية لرواد الكشافة والمرشدات احتفاء بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو من كل عام ، والموافقة على المشاركة المشتركة لرواد دول الخليج العربية في المؤتمر العالمي الـ 29 في اسبانيا أغسطس 2020م ، تحت مظلة واحدة وتوحيد الرؤى للمشاركة في هذا المحفل العالمي ، كما جرى خلال الاجتماع تحديد يوم 5 يناير موعداً للاحتفاء بـ ” يوم الرائد الخليجي ” .

ورحبت اللجنة في توصياتها بانضمام رواد كشافة ومرشدات سلطنة عمان الى اللجنة التنظيمية لرواد ومرشدات دول الخليج العربية ، وباركت اختيار سعادة الاستاذ ابراهيم بن طاهر البغلي رئيساً فخرياً للجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الفعال في دعم الحركة الكشفية .

كما تضمنت التوصيات والقرارات اعتماد تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور احمد الدوسري من الامارات وعبداللطيف المكيمي من الكويت نائباً للرئيس وعضوية الامناء العامون للرواد بلجان الرواد في دول المجلس ، واختيار الدكتور جعفر العريان من الكويت ومبارك الدوسري من السعودية كمستشارين للجنة ، والموافقة على تسمية اللجان الفرعية المعاونة ، وتكوين لجنة لتنقيح النظام الاساسي للجنة برئاسة الرائد وليد الزدجالي من سلطنة عمان .

ووجه الدكتور أحمد الدوسري في ختام تصريحه الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، ولجمعية الكشافة الكويتية