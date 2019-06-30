رئيس غرفة أبها يشيد بزيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية

المناطق - أبها

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع – حفظه الله ورعاه- لجمهورية كوريا الجنوبية ، معدداً أهم الفوائد الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولتين الصديقتين ، خاصة بعد توقيع مذكرات تعاون في مجالات متعددة.

مؤكداً على تجذر العلاقات السعودية – الكورية الجنوبية ومتانتها ومبرزاً المكانة التي تحتلها جمهورية كوريا الجنوبية بقارة آسيا والعالم حيث تمثل أحدى النمور الأسيوية بالمجال الاقتصادي والصناعي والتجاري ، مؤكداً علي ضرورة إيجاد الطرق الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية و التنموية والاقتصادية بين المملكة و الجمهورية الكورية ، وخاصة في ظل رغبة القيادتين بالدولتين إلى دفع الاستثمارات المشتركة بينهما .

واختتم الحويزي تصريحه مؤكدا على أن الشراكة الاستراتيجية بين للبلدين فرصة لتحقيق قيمة مضافة لهما لدعم وتنمية القدرات حيث أن هناك العديد من مجالات التعاون بينهما في كافة المجالات، فقد وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية بنسبة 22.4 % خلال 2018، إلى 30.2 مليار دولار، وهذا يمثل بالتأكيد فرصة سانحة لمزيد من التعاون المشترك على كافة الأصعدة ، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في البلدين لتفعيل الشراكات الاقتصادية بين الطرفين .