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ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام

ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام
http://almnatiq.net/?p=745884
المناطق - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكاري للسلام.
وتجول سموه في أرجاء المتحف حيث شاهد عرضاً مرئياً لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في عام 1945م وما خلفته من دمار شامل.
كما شاهد سموه صوراً تبين تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.
عقب ذلك، توجه سمو ولي العهد إلى صالون المتحف، حيث التقى إحدى الناجيات من القنبلة التي سردت لسموه مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع سموه في سجل زيارات المتحف.
رافق سمو ولي العهد في زيارة متحف هيروشيما، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

 

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