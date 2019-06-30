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شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

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شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=745890
المناطق - نجران
أشاد شيخ شمل قبيلة المناهيل الشيخ صفيان بن عيطة المنهالي ،بدعم وتشجيع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه،لمبادرة الزواج الجماعي ل 26 شاباً وفتاةً،الذي أقيم مؤخراً بمحافظة شرورة.
وأوضح الشيخ صفيان في تصريح صحفي ،أن المبادرة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتنمية دور المؤسسات الأهلية والاجتماعية  لخدمة أفراد المجتمع وتلبية احتياجاته للمساهة في تعميق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لافراد المجتمع بما ينعكس ايجابا في التنمية الوطنية الشاملة.
وأكد أهمية التعاون المشترك بين مشائخ القبائل ورجال الأعمال والمؤسسات واللجان الأهلية في مختلف المناطق ومنها منطقة نجران لتعزير  وتفعيل المبادرات الاجتماعية كمبادرة الزواج الجماعي لما لها من أثر ايجابي واجتماعي من خلال خفض التكاليف المادية المترتبه على اقامت حفلات الزواج ،وتعزير الروابط الاجتماعية بين افراد المجتمع ،مبيناً دعمه وتشجيعه لمواصلة تنفيذ المبادرة لتشمل منطقة نجران ومحافظاتها ،واستعداده للتعاون مع شيوخ القبائل ورجال الأعمال في تعزيز التنمية المجتمعية في أطار من التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وفي مقدمتها أمارة منطقة نجران.

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