احدث الأخبار

محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي
أبرز المواد
 شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية
أبرز المواد
 ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام
أبرز المواد
 تعرف على الأرض المحرمة التي تفصل الكوريتيين
أبرز المواد
 رئيس غرفة أبها يشيد بزيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية
منطقة عسير
 اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول الخليج العربي تختتم اجتماعها بالكويت
محليات
 الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم
أبرز المواد
 تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات
منطقة تبوك
 “الأكاديمية السعودية للطيران المدني” تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والمسار السريع
أبرز المواد
 ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم كأول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية
أبرز المواد
 سياحة الكهوف والمغارات بالمملكة .. توجهات لاستهداف السياح وتوفير فرص العمل
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج التدريب “صيفي”
أبرز المواد
محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي

محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي

أبرز المواد
شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

أبرز المواد
ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام

ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام

أبرز المواد
تعرف على الأرض المحرمة التي تفصل الكوريتيين

تعرف على الأرض المحرمة التي تفصل الكوريتيين

أبرز المواد

محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي

محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي
http://almnatiq.net/?p=745895
المناطق - جدة

نالت إدارة محطة توليد جنوب جدة شهادة الايزو العالمية في مجالات الجودة والالتزام والبيئة.
وأوضح المهندس خالد الطعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة السعودية للكهرباء أن حصول محطة توليد جنوب جدة على الشهادة يأتي بعد أن أجرت شركة NORD TUV الألمانية المتخصصة فحص الأنظمة والعمليات للمراجعة الخارجية والتحقق من وجود نظام موثق ومفعل للجودة والالتزام والبيئة، وشملت مراجعتها هذه الالتقاء بمختصين وزيارات ميدانية متعددة.

وأضاف الطعيمي: “تكلل الشهادة جهود إدارة المحطة في بناء النظام، وتأهيل الدوائر والأقسام كافةً، وتنفيذ فريق مؤهل لعدد من البرامج التدريبية والزيارات الميدانية للتدقيق والمراجعة، والتي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على التميز والريادة في جودة الخدمة، والالتزام بالأنظمة والمعايير في حماية البيئة”.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة أن حصول محطة جنوب جدة على الشهادة العالمية هو نتاج جهد جماعي في بناء نظام متكامل يشمل أقسام المحطة كافةً، مشيراً إلى حرص “السعودية للكهرباء” على الاستمرار في تطبيق أنظمة الجودة والالتزام والبيئة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات انتاج الطاقة الكهربائية بتميز وإتقان.

يذكر أن جهود إدارة المحطة شملت أيضا عقد خمس ورش عمل حضرها أكثر من 120 موظف لتعريفهم بأنظمة ISO، وتأهيل 15 موظفاً بالمحطة للحصول على شهادات معتمدة كمدققين داخليين لهذه الأنظمة وعقد اجتماعات مكثفة مع كوادر أقسام المحطة.

روابط ذات صلة

شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية
ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام

ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام
تعرف على الأرض المحرمة التي تفصل الكوريتيين

تعرف على الأرض المحرمة التي تفصل الكوريتيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*