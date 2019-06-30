محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي

المناطق - جدة

نالت إدارة محطة توليد جنوب جدة شهادة الايزو العالمية في مجالات الجودة والالتزام والبيئة.

وأوضح المهندس خالد الطعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة السعودية للكهرباء أن حصول محطة توليد جنوب جدة على الشهادة يأتي بعد أن أجرت شركة NORD TUV الألمانية المتخصصة فحص الأنظمة والعمليات للمراجعة الخارجية والتحقق من وجود نظام موثق ومفعل للجودة والالتزام والبيئة، وشملت مراجعتها هذه الالتقاء بمختصين وزيارات ميدانية متعددة.

وأضاف الطعيمي: “تكلل الشهادة جهود إدارة المحطة في بناء النظام، وتأهيل الدوائر والأقسام كافةً، وتنفيذ فريق مؤهل لعدد من البرامج التدريبية والزيارات الميدانية للتدقيق والمراجعة، والتي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على التميز والريادة في جودة الخدمة، والالتزام بالأنظمة والمعايير في حماية البيئة”.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة أن حصول محطة جنوب جدة على الشهادة العالمية هو نتاج جهد جماعي في بناء نظام متكامل يشمل أقسام المحطة كافةً، مشيراً إلى حرص “السعودية للكهرباء” على الاستمرار في تطبيق أنظمة الجودة والالتزام والبيئة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات انتاج الطاقة الكهربائية بتميز وإتقان.

يذكر أن جهود إدارة المحطة شملت أيضا عقد خمس ورش عمل حضرها أكثر من 120 موظف لتعريفهم بأنظمة ISO، وتأهيل 15 موظفاً بالمحطة للحصول على شهادات معتمدة كمدققين داخليين لهذه الأنظمة وعقد اجتماعات مكثفة مع كوادر أقسام المحطة.