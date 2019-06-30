بيشة تستعد بفعالية فلتنا جنوبية

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تنطلق فعاليات بيشة الترفيهية 2019، بعد أيام، تزامناً مع انطلاق فعاليات مهرجان “مرحباً الف في عسير “.

وفي التفاصيل، أعلنت اللجنة المنظمة والمرخصة من قبل هيئة الترفية عن الفعالية بمسمى “فلتنا جنوبية” ، حيث تنطلق يوم الخميس 1440/11/1 هـ بمحافظة بيشة بسوق التمور.

وأوضح مثيب المعاوي رئيس مجلس إدارة شركة راما المستقبل والمنظمة للفعاليات أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق، حيث حظيت هذه الفعالية بموافقة ومباركة من أمير منطقة عسير الداعم للسياحة بمنطقة عسير.

وأضاف “المعاوي” ان هناك عدد من الفعاليات الجديدة والبرامج المنوعة طوال فترة فلتنا جنوبية.