احدث الأخبار

بيشة تستعد بفعالية فلتنا جنوبية
منطقة عسير
 محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي
أبرز المواد
 شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية
أبرز المواد
 ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام
أبرز المواد
 تعرف على الأرض المحرمة التي تفصل الكوريتيين
أبرز المواد
 رئيس غرفة أبها يشيد بزيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية
منطقة عسير
 اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول الخليج العربي تختتم اجتماعها بالكويت
محليات
 الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم
أبرز المواد
 تقنية تبوك تبدأ القبول لبرنامج الدبلومات
منطقة تبوك
 “الأكاديمية السعودية للطيران المدني” تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والمسار السريع
أبرز المواد
 ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم كأول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية
أبرز المواد
 سياحة الكهوف والمغارات بالمملكة .. توجهات لاستهداف السياح وتوفير فرص العمل
أبرز المواد
بيشة تستعد بفعالية فلتنا جنوبية

بيشة تستعد بفعالية فلتنا جنوبية

منطقة عسير
محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي

محطة توليد جنوب جدة تنال شهادة الآيزو العالمية في الإلتزام البيئي

أبرز المواد
شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

شيخ قبيلة المناهيل يشيد بدعم سمو أمير منطقة نجران لمبادرة الزواج الجماعي ..ويدعو المشائخ والأعيان للتعاون لتفعيل المبادرات الاجتماعية

أبرز المواد
ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام

ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام

أبرز المواد

بيشة تستعد بفعالية فلتنا جنوبية

بيشة تستعد بفعالية فلتنا جنوبية
http://almnatiq.net/?p=745898
المناطق - بيشة
 تنطلق فعاليات بيشة الترفيهية 2019، بعد أيام، تزامناً مع انطلاق فعاليات مهرجان “مرحباً الف في عسير “.
وفي التفاصيل، أعلنت اللجنة المنظمة والمرخصة من قبل هيئة الترفية عن الفعالية  بمسمى “فلتنا جنوبية” ، حيث تنطلق يوم الخميس 1440/11/1 هـ بمحافظة بيشة بسوق التمور.
وأوضح مثيب المعاوي رئيس مجلس إدارة شركة راما المستقبل والمنظمة للفعاليات أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق، حيث حظيت هذه الفعالية بموافقة ومباركة من أمير منطقة عسير الداعم للسياحة بمنطقة عسير.
وأضاف “المعاوي” ان هناك  عدد من الفعاليات الجديدة والبرامج المنوعة  طوال فترة  فلتنا جنوبية.

روابط ذات صلة

رئيس غرفة أبها يشيد بزيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية

رئيس غرفة أبها يشيد بزيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية
السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة

السودة.. المقصد السياحي الأبرز وأعلى قمة جبلية في المملكة
أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة

أمين عسير يتفقد بلدية أحد رفيدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*