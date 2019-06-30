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أمير المنطقة الشرقية يرعى “منتدى المقاولات” الذي تنظمه غرفة الشرقية أكتوبر المقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى “منتدى المقاولات” الذي تنظمه غرفة الشرقية أكتوبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=745901
الدمام - فهد المريخي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزامير المنطقة الشرقية منتدى المقاولات الذي تنظمه غرفة الشرقية يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019 بمقر الغرفة الرئيس.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سموه لهذا المنتدى الهام، مؤكدا بان ذلك يمثل داعما كبيرا لأنشطة وفعاليات وبرامج الغرفة التي تقدمها خدمة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وأوضح الخالدي بان قطاع المقاولات يمثل النصيب الأكبر في خارطة العمل في المملكة مشيدا بالمبادرات والتسهيلات التي تقدم للقطاع ضمن رؤية المملكة 2030 والتي ساهمت في تطوير الية العمل فيه، ومشيرا الى برامج وانشطة ومبادرات هيئة المقاولين ودعمها المتواصل لعمل هذا القطاع الحيوي.

وقال الخالدي بان غرفة الشرقية اذ تعقد هذا المنتدى الذي يشهد دعما من مجلس الإدارة –يتوقع له ان يشهد تفاعلا كبيرا من قطاع الاعمال فإنها حريصة على استضافة المسؤولين والمختصين وأصحاب التجربة والخبرة كما تدعو له كافة المهتمين لمناقشة ابرزإنجازاته بالإضافة الى التحديات التي تواجهه، ليطرحها أصحاب الشأن على طاولة المسؤولين مباشرة، وذلك لأجل اقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الية العمل في القطاع وتقدم له دفعة للأماميستطيع من خلالها تنفيذ ما يطلب منه وسط معايير عالية.

واكد الخالدي بان قطاع المقاولات يعد شريكا رئيسيا في تنفيذ المشاريع الوطنية مشيرا الى تطلع منسوبي القطاع الى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تطوير ادواته وتنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، ولافتا الى موضوع التحالفات واهميتها في جذب الاستثمارات الكبيرة والتي تساعد في تخطي التحديات وتلبية متطلبات الرؤية بمستويات مرتفعة.

من جهته قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد بن حمود الحماد بان هذا المنتدى الذي يدخل ضمن أنشطة اللجنة للعام الحالي 2019 سوف يتناول عددا من المحاور التيتناقش التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، ودور القطاع في رؤية المملكة 2030، وما ينطوي عليها من مشاريع، تحتم على العاملين في القطاع الاستعداد لها، وفق أحدث الوسائل وأعلى المواصفات.

ولفت الحماد الى ان المملكة ووفقا للرؤية تشهد ورشة عمل وطنية ضخمة تتطلب جملة من الاستعدادات التي تواكب هذه الضخامة التي تتمثل في المشاريع الطموحة وبات مطلوبا من القطاع التفاعل مع هذه التطورات وتقديم عطاءات تنسجم مع الطموح.

وقال الحماد بان التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات متنوعة ومختلفة فهناك تحديات في التأسيس وأخرى في التطوير، وكلاهما يتطلب نوعا من التفاعل والتسهيل والجودة أيضا، ونأمل في هذا المنتدى ان يتم بحث الكثير من المواضيع والخروج بتوصيات تناسب جميع الأطراف.

 

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