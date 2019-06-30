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نادي النجوم يعقد المؤتمر الأول بحضور نخبة الإعلاميين بالمحافظة

نادي النجوم يعقد المؤتمر الأول بحضور نخبة الإعلاميين بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=745909
المناطق - الأحساء

عقد نادي النجوم بمحافظة الأحساء مساء أمس السبت الموافق 26 / 10 / 1440هـ الموافق 29 / 6 / 2019م بمنتجع دروازة النخيل المؤتمر الأول للنادي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام أ. ناصر القحطاني وأعضاء الشرف، وإعلاميي الصحف حيث عبر القحطاني نيابة عن رئيس مجلس الإدارة أ. عادل المقبل عن شكرة وتقديره لجميع من حضر، وأفاد القحطاني أن النادي خلال الفترة الماضية كان هناك اجتماعات مستمرة لتحسين الأوضاع بالنادي وفق خطط جديدة وفكر يواكب تطلعات النادي وأهالي مدينة الشقيق والجماهير بالأحساء.

وأكد ان النادي تم التقاعد مع طاقم فني برازيلي يشرف على الفريق الأول بالنادي وكذلك لاعبين برازيلين ، وأن النادي سوف يهتم بجميع الألعاب وزيادتها ودعمها والاهتمام بالنشء في لعبة كرة القدم والالعاب الأخرى ، وأن طريق الصعود الي دوري المحترفين يحتاج لإعداد ميزانية للفريق الأول لكرة القدم وتفعيل الدور الاجتماعي وزيادة إيرادات النادي ، والتعاون المشترك مع اللجان الحكومية والقطاع الخاص وتفعيل الدور الإعلامي والاهتمام بالقاعدة لإعداد فريق قوي قادر على المنافسة وان معسكر الفريق بأذن الله سوف يكون بدولة مصر بالإسكندرية  .

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والاستثمار بالنادي د. محمد المغنم عن رؤية النادي التي تتمحور في تطبيق معايير الاحتراف وخلق فرص للمشاركة الأجتماعية والاستثمار في القوة البشرية والريادة في انشاء نادي قادر على المنافسة والعطاء والتأثير في المجتمع ، كما بين أن رسالة النادي تسعى الي تعزيز ودعم دور النادي رياضيا ودمجة مع المجتمع ليكون فاعلاً من خلال رفع مستوى المنافسة رياضيا ورفع مستوى الوعي لدى اللاعبين والجمهور ضمن الاطار الاخلاقي والمسئولية الاجتماعية .

وعن أهداف النادي قال المغنم ان تطوير القدرة المؤسسية للنادي تشجع الألعاب الرياضية وتحسين البنية التحتية لمنشئات النادي وتطويرها ، وأن استراتيجية النادي تقوم على تشجيع وتطوير الالعاب المختلفة وتطوير القدرة الادارية و المالية وتحسين البنية التحتية للمنشاة و تكوين فريق قوي قادر على المنافسة وذلك بالأهتمام بالفئات السنية والأكاديميات .

وفي الختام شكر عضو الشرف معيض العرجاني أهالي ومجالس الأسر بمدينة الشقيق على دعمهم المستمر للنادي والإدارة في دورتها الجديدة .

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