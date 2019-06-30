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أمير القصيم يستقبل مديرا إدارة الكهرباء بالمنطقة “المتقاعد والمكلف”

أمير القصيم يستقبل مديرا إدارة الكهرباء بالمنطقة “المتقاعد والمكلف”
http://almnatiq.net/?p=745918
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة كهرباء المنطقة المهندس علي التركي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تقاعده، يرافقه المهندس عبدالعزيز السعيد، بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة كهرباء القصيم.

ورحب سمو أمير القصيم بهما متمنياً للمهندس التركي التوفيق والسعادة في حياته بعد التقاعد ، منوهاً بما قدمه من جهود وخدمات في قطاع الكهرباء عادت خدماته بالمنفعة على أهالي وسكان المنطقة ، متمنياً للمهندس السعيد كل التوفيق والسداد في مجال عمله الجديد.

وأكد سموه أهمية استمرار الأعمال بالجودة العالية المعهودة عن الشركة ، مرحباً بأي دعم ينتج عنه معالجة المعوقات التي تواجهها الشركة في تحقيق خدمة موثوقة للمواطنين , موجهاً بمضاعفة الجهود وتلافي أي قصور بالخدمة في كل وقت وبأي جزء غالي من المنطقة .

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بروح عمل الفريق الواحد بين المسؤولين في المنطقة ، حاثاً الجميع على بذل المزيد من العمل والإنجاز في خدمة المنطقة وأهلها ، منوهاً بالمستوى التصاعدي والمتميز لخدمات الشركة السعودية للكهرباء بالقصيم ، مثمناً جهود المهندس التركي وزملائه بالمنطقة في ذلك.

من جانبه أعربا المهندسين التركي والسعيد عن بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال ، مؤكدين دعم سموه المستمر لكل الخدمات التي تمس حياة المواطنين , مشيرين إلى أنهما وزملائهما بذلوا ، وسيبذلون كل جهد لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين والمقيمين كافة بإذن الله حسب توجيهات سموه في كل مايخدم المنطقة.

 

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