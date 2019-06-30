مختبر أمانة منطقة تبوك يفحص أكثر من أربعة آلاف عينة غذائية خلال شهرين

المناطق _ تبوك

قام مختبر أمانة منطقة تبوك البيئي الرئيسي والمتنقل خلال شهري رمضان وشوال بالكشف وعمل اختبارات لما يزيد على (4130) عينة من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك وزيوت القلي.

وأوضح مدير المختبر البيئي بأمانة المنطقة الدكتور ياسر الحويطي أنه تم خلال الشهرين الماضيين سحب (460) عينة من الخضار والفواكه في السوق المركزي والمجمعات والأسواق الكبرى وفحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات حيث تم على إثر ذلك إتلاف (1452) كجم من الخضروات الملوثة ببقايا المبيدات الحشرية مضيفاً أن قسم الميكروبيولوجي بالمختبر قام وخلال تلك المدة بفحص (182) عينة واردة من مراقبي صحة البيئة والبلديات التابعة وأظهرت الفحوصات المخبرية عدم تطابق(73) عينة.

وبين الدكتور الحويطي أن المختبر المتنقل قام بما يزيد على (625) زيارة ميدانية لعدد من المطاعم والكافتيريات داخل المدينة تم خلالها عمل (1270) فحصا ظاهريا و(512) فحص زيت قلي و(276) فحصا لطازجية اللحوم والأسماك كما قام بـ ( 520) قياس حرارة بالغرس و(620) قياس حرارة بالأشعة و سحب (290) عينة تنوعت ما بين لحوم وزيوت قلي ومواد أولية.

وأفاد الحويطي أن تلك الاختبارات أظهرت عدم تطابق (132) عينة تم على إثرها إتلاف (264)كجم من الأطعمة ومايزيد على (193) لتراً من زيوت القلي غير الصالحة للاستخدام.

واختتم الدكتور الحويطي حديثه قائلاً بأن أعمال المختبر المتنقل مستمرة حتى خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك ضمن أعمال حملة الرقابة البلدية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم وما يقدم له من أغذية وأطعمة ومشروبات.