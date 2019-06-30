أمير منطقة جازان يصدر قراراً بتكليف محافظين ورؤساء مراكز وقيادات بديوان الإمارة

جازان _ فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف محافظا لمحافظة العيدابي ورؤساء مراكز وقيادات بديوان إمارة المنطقة..

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري بأن القرار شمل كل من :

-تكليف الموظف معين بن عبدالعزيز الهويدي بالعمل بالأمانة العامة لمجلس المنطقة

-تكليف الموظف مصطفى بن علي قحل رئيساً لمركز وادي جيزان.

-تكليف الموظف عبدالله بن محمد الظافري محافظاً لمحافظة العيدابي.

-تكليف الموظف مقعد بن محمد السبعي رئيساً لمركز الشقيق.

-تكليف الموظف سلطان بن عبدالله حمدي مديراً لإدارة التدريب والإبتعاث.

-تكليف الموظف حسين بن عبده عقيلي بالعمل بمحافظة بيش.

-تكليف الموظف توفيق بن محمد لبينة للقيام بأعمال الإدارة العامة للتخطيط والتطوير.

-تكليف الموظف انور بن ابكر غاصب مديراً لإدارة التخطيط والتنظيم.

-تكليف الموظف جابر بن بحيص مغفوري للعمل بوكالة بالحقوق.

-تكليف الموظف عبدالله بن احمد السهلي رئيساً لمركز السهي.

-تكليف الموظف جبران بن قليل الريثي رئيساً لمركز الجوين ..

وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام بالامارة ، بأن التكليفات تأتي في إطار حرص واهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة للاسهام في التطوير والتنمية بمحافظات ومراكز المنطقة.

وأعرب المكلفين من جانبهم عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن ، سائلين الله التوفيق والسداد للجميع.