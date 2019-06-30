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تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن

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تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن

تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=745935
حفرالباطن - عبدالله السعيدي

‏تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد العام من إنهاء معاناة مريضة عانت من آلام شديدة بالرقبة والأطراف العليا مع تنمل تسبب بعدم قدرتها على إستعمال أطرافها بشكل طبيعي، وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود إنزلاقين غضروفيين بين الفقرات الرابعة والخامسة والخامسة والسادسة، قرر معها الطبيب المعالج إجراء تدخل إجراحي، حيث تم أثناء العملية إزالة الغضروفين مع دمج وتثبيت الفقرات بواسطة دعامات وشرائح تكللت معها العملية بالنجاح ولله الحمد، مع عودة التحكم بالأطراف المتضررة، غادرت بعدها المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

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