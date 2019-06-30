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بلدية القطيف تتلف 200 كلغم مواد غذائية تالفة بمركز تجاري

بلدية القطيف تتلف 200 كلغم مواد غذائية تالفة بمركز تجاري
http://almnatiq.net/?p=745941
المناطق _ القطيف

أتلفت بلدية القطيف 200 كلغم من المواد الغذائية التالفة في أحد المراكز التجارية، و ذلك ضمن حملة ” الرقابة البلدية ” المستمرة لمختلف المنشآت و المحال العاملة في المحافظة و قراها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابة استطاعت ضبط أحد المراكز يعمد لتخزين المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة، مشيرا الى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة، مؤكدا، أن البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات على المركز التجاري.

وأوضح بأن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأبان أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأشار إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).

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