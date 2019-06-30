جامعة حفر الباطن تطلق التسريع الأكاديمي للمتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

أطلقت جامعة حفر الباطن برنامج التسريع الأكاديمي للطالب الجامعي والذي يهدف الى تسريع المسار التعليمي باجتياز السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة، وذلك بعد تحقيقه لمعايير الاجتياز من خلال اختبارات تحصيلية تخصصية ينظمها “المركز الوطني للقياس”، ويستهدف البرنامج جميع خريجي وخريجات المرحلة الثانوية (المسار العلمي) الذين تقدموا على البوابة الالكترونية في جامعة حفر الباطن حسب الشروط والمعايير.

وذلك من خلال التسريع الكامل في حال تحقيق الطالب متطلبات التسريع الأكاديمي وهي الحصول على الدرجة الأدنى للنجاح واجتياز مقررات السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في كلية التخصص.

والتسريع الجزئي إذا إذا حقق الطالب الدرجة الأدنى للنجاح في بعض المقررات فيتم التجاوز عنه بذات المقررات التي اجتازها ويلزم بدراسة مقررات السنة التحضيرية التي أخفق فيها مع بقية مقررات السنة التحضيرية ولا يسمح له في هذه الحالة بتسجيل مقررات تخصصية ولا يعد متجاوزاً للسنة التحضيرية.

وسوف تعقد الاختبارات في مركزين من مراكز المركز الوطني للقياس أحدها في الدمام والآخر في حفر الباطن

في ٢٥ و٢٧ من شهر ذي القعدة القادم .

وسوف يكون التقديم متاحا إلكترونيا للطلاب والطالبات الذين حققوا الشروط

هذا وقد أعلن سعادة عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن د. محمد بن فهاد القحطاني انطلاق البرنامج من خلال مؤتمر صحفي تم عقده الأحد 27 / 10 / 1440 هـ في مقر الجامعة

حضره سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د.عادل الشمري وسعادة وكيل الجامعة د.سليمان اليوسف

وعمداء الكليات وبعض منسوبي الجامعة ونخبة من الإعلاميين، وقد بيّن سعادة عميد القبول والتسجيل خلال المؤتمر أن جامعة حفر الباطن تسعى لكل ما من شأنه استقطاب الطلبة المتميزين، وبما يحقق الأهداف ويضمن جودة العملية التعليمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، في ظل توجيهات مباشرة من معالي مدير الجامعة أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، فأساس كل جامعة هم طلابها، والحرص على كل ما يرقى بهم هو أحد وظائفها الرئيسة.