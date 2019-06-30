احدث الأخبار

جامعة حفر الباطن تطلق التسريع الأكاديمي للمتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية
المنطقة الشرقية
 الجيش اليمني يفرض سيطرته على تحصينات لميليشيا الحوثي بالقرب من مركز مديرية باقم بصعدة
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات تنفذ برامج وأنشطة متنوعة للتوعية بأضرار المخدرات
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه توقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتعليم الكوادر البشرية
أبرز المواد
 كاميرات ذكية ونظام تتبع لحافلات النقل المدرسي بينبع الصناعية
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تتلف 200 كلغم مواد غذائية تالفة بمركز تجاري
المنطقة الشرقية
 اختتام أعمال المؤتمر الدولي حول القدس في جنيف
أبرز المواد
 تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تبدأ بتدريب المرأة في مجال تربية النحل ومنتجاته بمنطقتي الرياض وجازان
أبرز المواد
 مدير الخطوط السعودية : تدشين ” مطار خليج نيوم ” .. انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ “نيوم”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يصدر قراراً بتكليف محافظين ورؤساء مراكز وقيادات بديوان الإمارة
أبرز المواد
 مختبر أمانة منطقة تبوك يفحص أكثر من أربعة آلاف عينة غذائية خلال شهرين
منطقة تبوك
جامعة حفر الباطن تطلق التسريع الأكاديمي للمتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية

جامعة حفر الباطن تطلق التسريع الأكاديمي للمتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية

المنطقة الشرقية
الجيش اليمني يفرض سيطرته على تحصينات لميليشيا الحوثي بالقرب من مركز مديرية باقم بصعدة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على تحصينات لميليشيا الحوثي بالقرب من مركز مديرية باقم بصعدة

أبرز المواد
مكافحة المخدرات تنفذ برامج وأنشطة متنوعة للتوعية بأضرار المخدرات

مكافحة المخدرات تنفذ برامج وأنشطة متنوعة للتوعية بأضرار المخدرات

أبرز المواد
الهيئة العامة للترفيه توقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتعليم الكوادر البشرية

الهيئة العامة للترفيه توقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتعليم الكوادر البشرية

أبرز المواد

جامعة حفر الباطن تطلق التسريع الأكاديمي للمتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية

جامعة حفر الباطن تطلق التسريع الأكاديمي للمتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=745960
حفرالباطن - عبدالله السعيدي
أطلقت جامعة حفر الباطن برنامج التسريع الأكاديمي للطالب الجامعي والذي يهدف الى تسريع المسار التعليمي باجتياز السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة، وذلك بعد تحقيقه لمعايير الاجتياز من خلال اختبارات تحصيلية تخصصية ينظمها “المركز الوطني للقياس”، ويستهدف البرنامج جميع خريجي وخريجات المرحلة الثانوية (المسار العلمي) الذين تقدموا على البوابة الالكترونية في جامعة حفر الباطن حسب الشروط والمعايير.
وذلك من خلال التسريع الكامل في حال تحقيق الطالب متطلبات التسريع الأكاديمي وهي الحصول على الدرجة الأدنى للنجاح واجتياز مقررات السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في كلية التخصص.
والتسريع الجزئي إذا إذا حقق الطالب الدرجة الأدنى للنجاح في بعض المقررات فيتم التجاوز عنه بذات المقررات التي اجتازها ويلزم بدراسة مقررات السنة التحضيرية التي أخفق فيها مع بقية مقررات السنة التحضيرية ولا يسمح له في هذه الحالة بتسجيل مقررات تخصصية ولا يعد متجاوزاً للسنة التحضيرية.
وسوف تعقد الاختبارات في مركزين من مراكز المركز الوطني للقياس أحدها في الدمام والآخر في حفر الباطن
في ٢٥ و٢٧ من شهر ذي القعدة القادم .
وسوف يكون التقديم متاحا إلكترونيا للطلاب والطالبات الذين حققوا الشروط
هذا وقد أعلن سعادة عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن د. محمد بن فهاد القحطاني  انطلاق البرنامج من خلال مؤتمر صحفي تم عقده الأحد 27 / 10 / 1440 هـ في مقر الجامعة
حضره سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د.عادل الشمري وسعادة وكيل الجامعة د.سليمان اليوسف
وعمداء الكليات وبعض منسوبي الجامعة  ونخبة من الإعلاميين، وقد بيّن سعادة عميد القبول والتسجيل خلال المؤتمر أن جامعة حفر الباطن تسعى لكل ما من شأنه استقطاب الطلبة المتميزين، وبما يحقق الأهداف ويضمن جودة العملية التعليمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030،  في ظل توجيهات مباشرة من معالي مدير الجامعة أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، فأساس كل جامعة هم طلابها، والحرص على كل ما يرقى بهم هو أحد وظائفها الرئيسة.

روابط ذات صلة

كاميرات ذكية ونظام تتبع لحافلات النقل المدرسي بينبع الصناعية

كاميرات ذكية ونظام تتبع لحافلات النقل المدرسي بينبع الصناعية
بلدية القطيف تتلف 200 كلغم مواد غذائية تالفة بمركز تجاري

بلدية القطيف تتلف 200 كلغم مواد غذائية تالفة بمركز تجاري
تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن

تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*