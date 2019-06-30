قتلى وجرحى في محاولة اغتيال الوزير اللبناني “صالح الغريب”

المناطق _ وكالات

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار

و أعلن الغريب أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان نفسه ضمن الموكب. وقال: “كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص”، في محاولة لاغتياله .

وقد حصل احتكاك تبعه إطلاق نار، أدى إلى إصابة ثلاثة من مرافقي الغريب هم: سامر أبي فراج، ورامي سلمان، وكريم الغريب، إضافة إلى إصابة سامر غصن.

ونقل الصليب الأحمر أبي فراج وسلمان إلى مستشفى “الشحار” الحكومي في قبر شمون، حيث وصفت حالتهما بالحرجة، وما لبث الأول أن توفي متأثرا بإصابته، فيما نقل كريم الغريب إلى مستشفى “الرسول الأعظم”، وسامر غصن إلى مستشفى “قلب يسوع”.