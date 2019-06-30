أكد أن سداد الحقوق مقدمٌ على تنفيذ المشاريع.. تركي بن طلال يوجه بلدية محايل بالسداد الفوري لدية متوفى يمني حتى وان اضطر الامر تاجيل مشاريع

المناطق _ عسير

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بلدية محافظة محايل عسير بتنفيذ الحكم الشرعي الصادر ضدها؛ والمتمثل بدفع دية مقيم من الجنسية اليمنية توفى إثر حادث مروري قبل بضع سنوات كانت شاحنة تابعة لبلدية محافظة محايل عسير طرفاً فيه.

ووجه الامير بفورية تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بسداد الدية بمبلغ 250 ألف ريال بصفة دون تأخير؛ مشيراً سموه في توجيهه إلى أن دفع الحقوق مقدمٌ على تنفيذ المشاريع.