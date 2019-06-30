احدث الأخبار

قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة
أبرز المواد
 المجلس العسكري السوداني يدعو لاتفاق شامل ويحذر من “المندسين”
أبرز المواد
 تركي بن طلال يوجه بلدية محايل بالسداد الفوري لدية متوفى يمني حتى وان اضطر الامر تاجيل مشاريع
أبرز المواد
 قتلى وجرحى في محاولة اغتيال الوزير اللبناني “صالح الغريب”
أبرز المواد
 نجاح كبير لحملات الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
منطقة الرياض
 أمانة مجلس التعاون تشارك في برنامج “التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل” بالأردن
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تطلق التسريع الأكاديمي للمتقدمين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية
المنطقة الشرقية
 الجيش اليمني يفرض سيطرته على تحصينات لميليشيا الحوثي بالقرب من مركز مديرية باقم بصعدة
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات تنفذ برامج وأنشطة متنوعة للتوعية بأضرار المخدرات
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه توقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتعليم الكوادر البشرية
أبرز المواد
 كاميرات ذكية ونظام تتبع لحافلات النقل المدرسي بينبع الصناعية
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تتلف 200 كلغم مواد غذائية تالفة بمركز تجاري
المنطقة الشرقية
قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة

قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة

أبرز المواد
المجلس العسكري السوداني يدعو لاتفاق شامل ويحذر من “المندسين”

المجلس العسكري السوداني يدعو لاتفاق شامل ويحذر من “المندسين”

أبرز المواد
تركي بن طلال يوجه بلدية محايل بالسداد الفوري لدية متوفى يمني حتى وان اضطر الامر تاجيل مشاريع

تركي بن طلال يوجه بلدية محايل بالسداد الفوري لدية متوفى يمني حتى وان اضطر الامر تاجيل مشاريع

أبرز المواد
قتلى وجرحى في محاولة اغتيال الوزير اللبناني “صالح الغريب”

قتلى وجرحى في محاولة اغتيال الوزير اللبناني “صالح الغريب”

أبرز المواد

قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة

قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة
http://almnatiq.net/?p=745985
المناطق - واس

شنت وحدات من الجيش اليمني هجمات مدفعية استهدفت تعزيزات وتحركات لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في عدة مديريات بشمال محافظة حجة، شمال غرب اليمن.
وأوضح مصدر عسكري: إن الهجمات طالت تحركات للميليشيا الانقلابية في قرية بني هلال ووادي الشعاب وبني علي جنوب مديرية حرض، مشيراً إلى أن الجيش اليمني استهدف بهجمات أخرى تحركات للحوثيين في قرية برمان ومزارع الجر بمديرية عبس وشعب الدَّوش وجبل الحصن بمديرية مستبأ.
وذكر المصدر في تصريح ” لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين كما سقط قتلى وجرحى من عناصرهم في تلك الهجمات.
من جانب آخر، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارة جوية دمرت عربة عسكرية للحوثيين جنوب مزارع الجر الواقعة جنوب غرب مديرية عبس .

روابط ذات صلة

المجلس العسكري السوداني يدعو لاتفاق شامل ويحذر من “المندسين”

المجلس العسكري السوداني يدعو لاتفاق شامل ويحذر من “المندسين”
تركي بن طلال يوجه بلدية محايل بالسداد الفوري لدية متوفى يمني حتى وان اضطر الامر تاجيل مشاريع

تركي بن طلال يوجه بلدية محايل بالسداد الفوري لدية متوفى يمني حتى وان اضطر الامر تاجيل مشاريع
قتلى وجرحى في محاولة اغتيال الوزير اللبناني “صالح الغريب”

قتلى وجرحى في محاولة اغتيال الوزير اللبناني “صالح الغريب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*