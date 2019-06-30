توكل كرمان.. خطيئة نوبل وبيدق الإرهاب

المناطق.. إسلام داوود

“قتلناك يا آخر الأنبياء”، “صلوا عليه وسلموا تسليما”، عبارات ليس المقصود بها أحد أنبياء الله، وإنما كلمات رثاء في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي قضى نحبه داخل أحد المحاكم المصرية حيث كان يحاكم على ذمة عدد من القضايا.

مرادفات وعبارات “نواح” أطلقتها الصحفية اليمنية توكل كرمان في رثاء “مرسي” لم تتورع خلالها عن تقديس الرئيس المصري السابق، وإنزاله بمنزلة الأنبياء والرسل.

توكل كرمان، وخلافا لدورها في “النضال السلمي لحماية المرأة وحقها في المشاركة في صنع السلام” الذي نالت جائزة نوبل للسلام عام 2011 على إثره، تحولت إلى أيقونة للعمل في الظلام، ومنبرا يناصب بلادها وكل بلاد العرب العداء من إسطنبول، وبيدقا في يد جماعات متطرفة على رأسهم جماعة الإخوان، تستغل شهرتها النوبلية، وبتمويل مفضوح في الدعاية للعنف والإرهاب.

وكعادة البيادق فإنها تستغل بغير وعي منها في خدمة أهداف الآخرين المشروع منها وغير المشروع، كأن تقدم دعاية مجانية لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعيث فسادا في اليمن، وعلى الجهة الأخرى ما فتئت تهاجم التحالف العربي الذي تشكل لنجدة أهل اليمن وبطلب منهم.

وبهذا كانت توكل كرمان، خنجرا مسموما على الدوام في خاصرة اليمن والعرب، وبوقا للإرهاب، الإخواني والإيراني منه على السواء.

دور أثار استياء عربيا وعالميا واسعا دفع مئات الحقوقيين لإطلاق حملات دولية لسحب الجائزة من توكل كرمان بعد أن أساءت استعمال تلك الجائزة، وأضحت حاضنة ومدافعة عن قتلة الأطفال.

وأعلنت الحملة الدولية لسحب جائزة نوبل من اليمنية توكل كرمان انطلاق فعالياتها، في مختلف دول العالم، وذلك بسبب ما قالت إنه دعم كرمان للإرهاب والمنظمات الخارجة على القانون.

وأكدت اللجنة التي تتخذ من باريس مقرا لها على موقعها الرسمي، أن فعاليات سحب نوبل من كرمان ستجري في كبريات عواصم العالم، وبينها باريس ولندن وواشنطن، إضافة إلى عواصم الدول العربية في إفريقيا، وفي أديس أبابا التي تتخذها كرمان ممرا للدخول والخروج من بلدها اليمن.

وأوضحت اللجنة أن رجال إعلام وحقوقيين وشخصيات مرموقة سيشاركون في منتديات كبرى لكشف حقيقة مواقف كرمان المؤيدة للإخوان المسلمين، ودعواتها المدمرة لإثارة العنف والتخريب في البلدان العربية.

من جهته، أكد محمد الدليمي، الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية ورئيس حملة سحب جائزة نوبل من توكل كرمان، إن البرنامج التنظيمي لهذه الحملة يتضمن جملة من المنتديات والندوات الصحفية والإعلامية في عدد من العواصم العربية والعالمية مثل القاهرة، وباريس، ولندن، وجنيف، وواشنطن ونيويورك، وأديس أبابا، حيث مقر الاتحاد الأفريقي ولقاءات مع عدد من الحائزين على جوائز نوبل للتعريف بممارسات توكل السلبية الضارة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هذه الفعاليات صاغها فريق مهني متخصص تهدف إلى خلق رأي عام دولي ضاغط لدفع الأكاديمية السويدية ولجنة نوبل للسلام في النرويج للتراجع عن قرار خاطئ اتخذته بمنح توكل كرمان هذه الجائزة التي أثارت لغطاً واستهجاناً كبيرين عند منحها لامرأة لا تستحقها وتحصلت عليها بطرق ملتوية خدعت بها جمعيات ومنظمات حقوقية وصحف أسهمت في خداع الرأي العام والقائمين على تنظيم نوبل للسلام لشخصية مغمورة كل ما قامت به هو انتماؤها لحركة مصنفة إرهابية تعمل ليل نهار على نشر الإرهاب والدمار والفوضى في البلدان العربية.

بدوره، رأى الكاتب السعودي خالد السليمان أنه لو كانت توكل كرمان تستحق أي جائزة فيجب أن نمنحها جائزة الحرب والدمار، خاصة أن نشاطها يتمثل في التحريض وأعمال الفوضى والعنف ما ينتج عنه إراقة الدماء في الدول العربية.