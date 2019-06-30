أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع النقل والطرق المعين بالمنطقة

المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو أمير منطقة جازان المهندس مبارك المطوع بمناسبة تعينه مديراً عاماً لفرع وزارة النقل بجازان، ووجهه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع, متمنياً التوفيق له ولزملائه للقيام بالمهام الموكلة إليهم .

وأعرب المهندس مبارك المطوع من جهته، عن شكره لسمو أمير المنطقة وسعادته بلقائه وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وكل زملائه من منسوبي النقل بجازان ، على تقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله.