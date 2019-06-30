وسط حرارة تصل 45 درجة وادي الدواسر يعاني العطش

وادي الدواسر - فالح الدوسري

وسط درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية عند الظهيرة وازدياد الحاجة الى استخدام المياه في مختلف الأنشطة اليومية ، يدخل عدداً من سكان أحياء محافظة وادي الدواسر يومهم الرابع بلا مياه وسط موجة من الغضب تجاه الشركة المسئولة عن إمداد المياه.

وأنشأ عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير” هاشتاقات مختلفة تطالب المسئولين والجهات ذات العلاقة بالنظر الى معاناتهم ، خاصة في ظل فصل الصيف شديد الحرارة ، حيث نقلوا شكواهم عبر هاشتاق #شركة_المياه_تقطع_الماء_عن _سكان وادي الدواسر و هاشتاق #وادي_الدواسر بلا_ماء.

وقال المغرد ” إبراهيم آل سلطان” ( الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله- لا يرضون بهذه الطريقة التي فيها لي ذراع المواطن وإجباره على السداد حتى بدون وجود عداد ومبالغ مأخوذة بالخرص وبدون قراءة للعداد لكن لابد لأهل المحافظة من ايصال أصواتهم).

*عقاب جماعي*.

من جانبه صب المغرد @saad جام غضبه على الشركة المسئولة عن المياه وقال ( هذا عقاب جماعي للمحافظة ولابد من محاسبة المتسبب ، حسبي الله ونعم الوكيل ).

انقطاع رغماً عن التسديد وتحديث البيانات**

فيما ذهب المغرد أبو تركي الى أبعد من المغرد سعد حيث أكد أن الشركة قطعت عنه المياه رغماً عن تحديث بياناته وسداده للرسوم ، حيث قال ( حسبنا الله ونعم الوكيل والله إننا مسددين ومحدثين بياناتنا ومع ذلك قاطعين الماء علينا والله يحاسبهم).

200 ريال لـ ( وايت) المياه* *

خالد بن فراج الدرعان ، أكد أن وايت الماء وصل إلى 200 ريال وتسائل في تغريدته ، أين المسئولين؟ ، فيما نشر عائد الودعاني مجموعة من صور مكيف الهواء الخاص به وتبدو عليه آثار ترسبات أملاح ، حيث قال ( هذه نتيجة المياه أملاح مترسبة أفسدت كل شيء ، حنفيات خلاطات ومكيفات وتقطع من السكان لإجبارهم على سداد الفواتير).

*خسائر مادية*

من جانبه أتفق المغرد @farhan_safi وعدد من المغردين الآخرين أن انقطاع المياه تسبب لهم في خسائر مادية من خلال احتراق موتورات رفع المياه الى جانب اختلاف أسعار وايتات المياه يوماً عن آخر ، داعين الجهات ذات العلاقة الى سرعة التحرك ومحاسبة المتسببين في انقطاع المياه.

(المناطق ) من جانبها تنقل صرخات الأهالي إلى المسئولين للنظر في مشكلة انقطاع المياه التي تؤرق مضاجع أهالي محافظة وادي الدواسر.

