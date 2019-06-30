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دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل

دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل

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دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل

دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل
http://almnatiq.net/?p=746001
المناطق - الرياض

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة تنطوي على مخاطر أكبر من الجلوس على المقاعد في المكاتب.

ووفق الدراسة التي نشرت في دورية جمعية “القلب” الأميركية، وأورد تفاصيلها موقع “ميديكل ديلي” الصحي، فقد أشار الباحثون إلى أن الجلوس في العمل لساعات ذو تأثير محدود مقارنة بمشاهدة التلفزيون لساعات طويلة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لمدة أربع ساعات أو أكثر يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والموت بنسبة 50 في المئة.

وعمل الباحثون على تحليل نمط صحة وحياة نحو 3600 أميركي لأكثر من 8 سنوات، وقدم كل مشارك بيانات عن الوقت الذي يقضيه في مشاهدة التلفزيون وممارسة الرياضة والعمل.

وبحسب الباحثين فإن أمراض القلب ومخاطر الوفاة انخفضت عندما بادر المشاركون إلى ممارسة الرياضة، مشيرين إلى غياب خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو موت مبكر للأشخاص الذين مارسوا 150 دقيقة أو أكثر من التمارين البدنية أسبوعيا، رغم قضائهم لأربع ساعات أو أكثر أمام التلفزيون.

وقال أحد المشاركين في الدراسة وأستاذ الطلب السلوكي في جامعة كولومبيا، كيث دياز، إن معظم الناس يميلون إلى مشاهدة التلفزيون لساعات دون حركة، في حين يعمد الموظفون إلى اقتناص فترات استراحة قصيرة بشكل منتظم.

وأضاف أنه إذا ترافق الجلوس لفترة طويلة أمام التلفزيون مع تناول وجبات طعام غير صحية، فسيكون الأمر خطيرا بشكل أكبر على الإنسان.

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