أمم أفريقيا 2019: في مشاركتها الأولى مدغشقر تتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على نيجيريا

فجّر منتخب مدغشقر مفاجأة في مشاركته الأولى بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بفوزه على نظيره النيجيري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية في ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة الثانية بالبطولة التي تستضيفها مصر.

وأحرز هدفي المباراة لمدغشقر اللاعب لالاينا نومينياناهاري في الدقيقة 13، وكاروليس أندريا ماستينور في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليتصدر منتخب مدغشقر ترتيب المجموعة بـ7 نقاط، ويحل المنتخب النيجيري ثانيًا، ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ 16 عن تلك المجموعة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة التي أقيمت بنفس التوقيت، فاز منتخب غينيا على نظيره البوروندي بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب محمد ياتارا في الدقيقتين 25 و52 من عمر المباراة، ليصبح رصيد منتخب غينيا 4 نقاط في انتظار إمكانية التأهل كأحسن ثالث، فيما ودع منتخب بوروندي البطولة بعد أن حل رابعًا بالمجموعة بدون نقاط.

