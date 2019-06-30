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“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء

“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء

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“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء

“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء
http://almnatiq.net/?p=746010
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 56 مخالفة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن إطار حملاتها التفتيشية والتي شملت قطاع السيارات وقطاع مواد البناء بمختلف مناطق المملكة، إذْ تهدف هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة لهيئة الزكاة والدخل، أكثر من 340 موقع، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على عدم التزام المنشآت بالاستخدام السليم لنماذج الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة تحصيل ضريبة أقل من 5%.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها بشكل مستمر إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات الضريبة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لكافة المستهلكين إلى استخدام تطبيق الهواتف الذكية الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم غير مسجلة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

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