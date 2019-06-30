احدث الأخبار

مجلس الوزراء اليمني يدين استمرار مليشيا الحوثي الاعتداء على الأهداف المدنية بالمملكة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء
أبرز المواد
 أمم أفريقيا 2019: في مشاركتها الأولى مدغشقر تتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على نيجيريا
أبرز المواد
 دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل
أبرز المواد
 وسط حرارة تصل 45 درجة وادي الدواسر يعاني العطش
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع النقل والطرق المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 توكل كرمان.. خطيئة نوبل وبيدق الإرهاب
أبرز المواد
 بعد إيران.. قطر تتخلى عن تركيا وتتبنى “صداقة المصالح”
أبرز المواد
 قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة
أبرز المواد
 المجلس العسكري السوداني يدعو لاتفاق شامل ويحذر من “المندسين”
أبرز المواد
 تركي بن طلال يوجه بلدية محايل بالسداد الفوري لدية متوفى يمني حتى وان اضطر الامر تاجيل مشاريع
أبرز المواد
 قتلى وجرحى في محاولة اغتيال الوزير اللبناني “صالح الغريب”
أبرز المواد
مجلس الوزراء اليمني يدين استمرار مليشيا الحوثي الاعتداء على الأهداف المدنية بالمملكة

مجلس الوزراء اليمني يدين استمرار مليشيا الحوثي الاعتداء على الأهداف المدنية بالمملكة

أبرز المواد
“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء

“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء

أبرز المواد
أمم أفريقيا 2019: في مشاركتها الأولى مدغشقر تتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على نيجيريا

أمم أفريقيا 2019: في مشاركتها الأولى مدغشقر تتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على نيجيريا

أبرز المواد
دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل

دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل

أبرز المواد

مجلس الوزراء اليمني يدين استمرار مليشيا الحوثي الاعتداء على الأهداف المدنية بالمملكة

مجلس الوزراء اليمني يدين استمرار مليشيا الحوثي الاعتداء على الأهداف المدنية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=746012
المناطق - واس

جدد مجلس الوزراء اليمني إدانته لاستمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبإيعاز منها، واستمرار الأعمال العدوانية للميليشيا الحوثية من خلال إطلاق الطائرات المسيرة على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية ومحاولاتها لضرب أهداف مدنية.
ونوه المجلس – في اجتماع استثنائي له في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك – بنجاح تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية قبل وصولها إلى أهدافها وخططها لاستهداف المدنيين والمناطق السكنية وآخرها مساء أمس السبت، إذ تم اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من صنعاء إحداهما باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، والأخرى باتجاه جازان.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء

“الزكاة والدخل”: ضبط 56 مخالفة في قطاعي السيارات ومواد البناء
أمم أفريقيا 2019: في مشاركتها الأولى مدغشقر تتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على نيجيريا

أمم أفريقيا 2019: في مشاركتها الأولى مدغشقر تتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على نيجيريا
دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل

دراسة: مشاهدة التلفزيون لساعات أخطر من الجلوس طويلا بالعمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*