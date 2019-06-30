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الحكومة اليمنية تؤكد توجهها لإعادة مسار عملية السلام وتصحيحه

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الحكومة اليمنية تؤكد توجهها لإعادة مسار عملية السلام وتصحيحه

الحكومة اليمنية تؤكد توجهها لإعادة مسار عملية السلام وتصحيحه
http://almnatiq.net/?p=746018

أكد نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي، أن توجه الحكومة الشرعية في بلاده من خلال إعادة انخراطها بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي سيتركز على إعادة مسار عملية السلام وتصحيحه وفقًا لما تم التوافق عليه.
وجدد السفير الحضرمي لدى لقائه في الرياض القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر، رفض الحكومة لعملية الانسحاب التي أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، القيام بها من موانئ الحديدة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما أكد أهمية تفعيل دور لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك آلية الرقابة الثلاثية وعلى ضرورة الانسحاب الحقيقي والكامل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وشدد المسؤول اليمني، على ضرورة الالتزام بولاية الأمم المتحدة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة، لافتًا الانتباه إلى أن ولاية لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تشمل أن تقوم الأمم المتحدة بإعادة التفاوض على اتفاق ستوكهولم، بل تنفيذ ما تم التوافق عليه وهو انسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة، داعيًا إلى كشف وفضح عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وقال: ” إن عدم كشف وفضح عرقلة الحوثيين للاتفاق خلال عملية الوساطة الأممية لا تساعد المبعوث الأممي بل تصعب من مهامه”.
من جانبها، جددت القائم بأعمال السفير البريطاني دعم بلادها للشرعية ولجهود المبعوث الأممي، مؤكدة حرص المملكة المتحدة على تحقيق السلام العادل والمستدام في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.

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