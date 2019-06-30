في ملتقى رواد الابتكار الصيفي الأول "مبتكرون" طالبة من تعليم جازان تحقق المركز الأول في التصميم الهندسي على مستوى المملكة

المناطق - فضة عطيف

حققت الطالبة مها أحمد أبوجبل من طالبات فصول ⁧الموهوبات‬⁩ في الثانوية الخامسة بتعليم جازان المركز الأول في التصميم الهندسي والمركز الثاني بأفضل ⁧‫ابتكار‬⁩ على مستوى المملكة في ⁧‫ملتقى رواد الابتكار الأول الصيفي‬⁩ لعام ٢٠١٩ م الذي أقيم بمحافظة ⁧الأحساء .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف الأستاذ ياسر بن فتح الدين دويري الطالبة وأسرتها على هذا المنجز الكبير والذي يأتي استمراراً للمنجزات الكبيرة التي حققها طلاب وطالبات تعليم جازان في مجالات الابتكار والتصميم والاختراع ويعكس تميزهم ومهاراتهم العالية ، مشيداً بما اطلع عليه من مشاريع الطالبة وتصاميمها المميزة التي تدل على موهبتها الكبيرة ، مؤكداً أن الإدارة العامة تحرص على دعم مشاركة طلابها وطالباتها في المسابقات والمنافسات مما ينعكس إيجابياً على قدراتهم الإبداعية ويحفزهم على مواصلة التميز والاستمرار في هذه المجالات ليكونو فاعلين في نماء الوطن ونهضته ويسهمو في تحقيق رؤيته الطموحة ، مقدماً الشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا المنجز.

من جانبها أوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم جازان الأستاذ وداد سوادي أن الملتقى جاء بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وشارك به 50 طالباً وطالبة من إدارات التعليم بالمملكة ويهدف لتعليم المشاركين والمشاركات منهجية الابتكار وتدريبهم على استخدام تقنيات التصنيع الرقمي والبرمجة لتصميم مشاريع ابتكارية تشكّل حلولًا لمشكلات واقعية كما يسهم في تدريب الطلاب والطالبات على تقديم ابتكارات نوعية تسهم في تنمية الوطن .

بينما عبرت الطالبة مها أبو جبل عن سعادتها بهذا الإنجاز مؤكدة على الدور الكبير الذي يقدمه الملتقى في دعم الموهوبات وتنمية مواهبهن ليواكبن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ومشيدة بكل الجهود المبذولة من المشرفات لنجاح الملتقى ورعايتهن للموهوبات.

